L’insostenibile leggerezza del Cloud | quanto pesa davvero l’Intelligenza Artificiale sulla bolletta energetica globale?
L'Intelligenza Artificiale sta inaugurando una nuova "era dell'elettricità" in cui gli investimenti nei data center superano quelli petroliferi e i consumi sono destinati a raddoppiare entro il 2030. Tuttavia, se applicata all'ottimizzazione di trasporti e industria, l'IA potrebbe generare risparmi energetici superiori al suo stesso fabbisogno, diventando un potenziale alleato per la sostenibilità L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
