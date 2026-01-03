Tramvia Firenze | nuovi cantieri nel viale Europa e in piazza Beccaria Cambia la viabilità

A Firenze sono in corso nuovi interventi sulla rete tramviaria, con lavori nel viale Europa e in piazza Beccaria. Le operazioni prevedono interventi di sistemazione urbana che comportano restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in entrambe le aree. Questi cantieri sono parte di un piano volto a migliorare la mobilità cittadina, influenzando temporaneamente la viabilità locale.

Si tratta delle lavorazioni relative alle sistemazioni urbanistiche che interesseranno entrambi i lati della piazza con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

