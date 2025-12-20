Tragedia nel bosco | bambino perde la vita dopo una caduta

Un tragico incidente si è verificato nella Val Venosta, coinvolgendo un bambino di dieci anni a Laudes, frazione di Malesia in Alto Adige. Il bambino è deceduto a seguito di una caduta avvenuta in un'area boschiva difficile da raggiungere. La vicenda ha suscitato grande commozione nella comunità locale e ha portato alle autorità a intervenire con indagini per chiarire l’accaduto.

