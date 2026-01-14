Nembro tragedia nel bosco Travolto durante il taglio Muore schiacciato dalla pianta

A Nembro, nel bosco, si è verificato un incidente mortale durante un lavoro di taglio di alberi. Claudio Pelliccioli, 64 anni, residente a Lonno e pensionato, è stato travolto e schiacciato dalla pianta che stava abbattendo. L’incidente ha causato la sua tragica morte. La vicenda sottolinea i rischi legati alle attività di taglio e le precauzioni necessarie in questi contesti.

È morto schiacciato dalla pianta che stava tagliando. La vittima è Claudio Pelliccioli, 64 anni, residente a Lonno, frazione di Nembro, pensionato (aveva lavorato come meccanico all'aeroporto di Orio al Serio). La tragedia ieri mattina nella frazione di Lonno. L'allarme è scattato intorno alle 11, quando è stata segnalata una persona rimasta schiacciata in un bosco situato nei pressi di via Michelangelo Buonarroti. Secondo una prima ricostruzione, il 64enne stava tagliando una pianta nella sua tenuta. Pare che stesse cercando di liberarla da un altro fusto con cui si era incastrata. Una manovra che poi è risultata fatale.

