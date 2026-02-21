Corteno Golgi esplode stufa a legna | 54enne muore nella sua abitazione

Un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo l’esplosione di una stufa a legna nella sua casa di Corteno Golgi. L’incidente si è verificato in via Paolo VI e ha causato danni significativi all’immobile. I vicini hanno sentito il boato e hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’esplosione. La famiglia è sotto shock per quanto accaduto.

Brescia, 21 febbraio 2026 – Tragedia nel Bresciano: un uomo di 54 anni è morto in seguito a un'esplosione avvenuta nella sua abitazione in via Paolo VI a a Corteno Golgi. In base alle prime verifiche, un problema della stufa a legna avrebbe innescato un incendio nell'appartamento e la deflagrazione sarebbe avvenuta quando l'uomo ha aperto la porta, facendo detonare i gas che si erano accumulati nei locali. All'arrivo dei soccorritori il 54enne era già morto, con ogni probabilità a causa dell'inalazione dei fumi sprigionati dal rogo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Breno per i rilievi e la messa in sicurezza dell'area.