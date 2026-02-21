Esplosione in casa un morto nel Bresciano | la stufa a legna era difettosa
Un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo un’esplosione in casa a Corteno Golgi, in provincia di Brescia. La causa dell’incidente è stata una stufa a legna difettosa che ha preso fuoco, provocando l’esplosione. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme, ma purtroppo non hanno potuto salvare il proprietario. Si indaga ora sulle condizioni dell’apparecchio e sulle eventuali mancanze di manutenzione.
Bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido nel Bresciano: l’incidente per una stufa difettosa. In casa anche la madre e il fratelloUn bambino di tre anni è deceduto nel Bresciano a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.
Bimbo di 3 anni morto per monossido nel Bresciano: era appena arrivato dal Pakistan con mamma e fratello. Indagato lo zio padrone di casaLa Procura di Brescia ha avviato un’indagine per omicidio colposo dopo la morte di un bambino di tre anni, avvenuta per intossicazione da monossido di carbonio a Calvagese della Riviera.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
