Esplosione in casa un morto nel Bresciano | la stufa a legna era difettosa

Un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo un’esplosione in casa a Corteno Golgi, in provincia di Brescia. La causa dell’incidente è stata una stufa a legna difettosa che ha preso fuoco, provocando l’esplosione. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme, ma purtroppo non hanno potuto salvare il proprietario. Si indaga ora sulle condizioni dell’apparecchio e sulle eventuali mancanze di manutenzione.