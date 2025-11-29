A Forlì corteo e petizione per la Palestina Chiediamo lo stop al traffico di armi dal porto di Ravenna

Nella giornata di sabato (29 novembre) si è svolto un corteo a sostegno della popolazione palestinese in occasione della Giornata internazionale della solidarietà. Dopo il ritrovo alle 15 in piazzale Igino Lega, il corteo si è diretto verso piazza Ordelaffi dove c'è il palazzo della prefettura. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

