Esercitazione del piano di emergenza esterno al porto di Ortona sotto il coordinamento della prefettura

Chietitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esercitazione del piano di emergenza esterno, nella mattinata di martedì 9 dicembre, al deposito Eni all'interno del porto di Ortona. Ne dà notizia la prefettura di Chieti.La sperimentazione, condotta per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge e valutare le azioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

