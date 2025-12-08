Esercitazione del piano di emergenza esterno al porto di Ortona sotto il coordinamento della prefettura
Esercitazione del piano di emergenza esterno, nella mattinata di martedì 9 dicembre, al deposito Eni all'interno del porto di Ortona. Ne dà notizia la prefettura di Chieti.La sperimentazione, condotta per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge e valutare le azioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Esercitazione del Piano di Emergenza Esterna al Deposito ENI di Ortona martedì 9 dicembre, a partire dalle ore 10.00 La Prefettura informa che il prossimo martedì 9 dicembre, a partire dalle ore 10.00, si svolgerà, presso il Deposito ENI di Ortona ubicato nel - facebook.com Vai su Facebook
Maxiemergenza, nei giorni scorsi svolta una esercitazione all’ospedale Santa Rosa Obiettivo: testare il piano di emergenza in caso di massiccio afflusso di feriti Continua a leggere su asl.vt.it/news/526 @RegioneLazio @SaluteLazio Vai su X
Piano di emergenza, all'Ast incidente simulato con i vapori tossici:coinvolti i cittadini - È stata programmata per oggi pomeriggio un'esercitazione del piano di emergenza esterna dell'impianto Arvedi Ast, finalizzata a verificare le procedure e la validità delle azioni da attuare per la ... Segnala ilmessaggero.it