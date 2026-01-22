Conerobus arriva la conferma definitiva | imminente un altro sciopero dei dipendenti
Conerobus ha annunciato ufficialmente un nuovo sciopero dei dipendenti, previsto per giovedì 29 gennaio 2026. La decisione, comunicata oggi, conferma le tensioni in corso e la continuità delle proteste avviate già a dicembre 2025. L’interruzione dei servizi potrebbe influire sulla mobilità dei cittadini di Ancona e zone limitrofe. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione saranno comunicati nelle prossime ore.
ANCONA – Era stato annunciato a dicembre 2025 e oggi, giovedì 22 gennaio 2026, arriva la conferma ufficiale: i dipendenti di Conerobus sciopereranno giovedì 29 gennaio.A proclamare lo stato di agitazione sono le sigle sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.Questa la modalità.🔗 Leggi su Anconatoday.it
