Conerobus arriva la conferma definitiva | imminente un altro sciopero dei dipendenti

Conerobus ha annunciato ufficialmente un nuovo sciopero dei dipendenti, previsto per giovedì 29 gennaio 2026. La decisione, comunicata oggi, conferma le tensioni in corso e la continuità delle proteste avviate già a dicembre 2025. L’interruzione dei servizi potrebbe influire sulla mobilità dei cittadini di Ancona e zone limitrofe. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione saranno comunicati nelle prossime ore.

