Perdita di credibilità totale da parte del Comune i dipendenti di Conerobus a gennaio sciopereranno ancora

ANCONA – Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti e Faisa Cisal annunciano un nuovo sciopero dei dipendenti di Conerobus per 24 ore, giovedì 29 gennaio 2026, motivato dal fatto che, secondo loro «il Comune ha avuto una perdita di credibilità totale: non rispetta gli impegni assunti nei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: «Perdita di credibilità totale», i dipendenti di Conerobus a gennaio sciopereranno ancora

Leggi anche: Crisi di Conerobus, la proposta del Pd: «Servono fondi adeguati ai tempi da parte di Regione e Comune»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Un altro punto importante: non esistono garanzie verso la perdita di credibilità di società come Euroclear e le istituzioni europee nel caso di una confisca radicale - un precedente inedito e abnorme. Le garanzie giocano su un altro piano: ossia se si dovesse ‘ri x.com

Il leader M5S critica l'Occidente per la perdita di credibilità: "L'accordo di Trump è di facciata" - facebook.com facebook