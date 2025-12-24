Perdita di credibilità totale da parte del Comune i dipendenti di Conerobus a gennaio sciopereranno ancora

ANCONA – Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti e Faisa Cisal annunciano un nuovo sciopero dei dipendenti di Conerobus per 24 ore, giovedì 29 gennaio 2026, motivato dal fatto che, secondo loro «il Comune ha avuto una perdita di credibilità totale: non rispetta gli impegni assunti nei.

