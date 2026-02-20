La Toscana ospiterà il quarto congresso nazionale del fiore
La Toscana ospiterà il quarto congresso nazionale del fiore, un evento che riunirà i principali operatori del settore floreale. La decisione arriva dopo il successo delle ultime edizioni e punta a valorizzare le coltivazioni locali. Durante il congresso, si discuteranno nuove tecniche di coltivazione e strategie di mercato. Tra i partecipanti ci saranno anche aziende come Triangolo Verde di Gianni Pisciotta e Vivai Becattini Carlo Società Agricola, che hanno già confermato la loro presenza. L’evento si terrà nel cuore della regione, attirando professionisti da tutta Italia.
L'investitura ufficiale è avvenuta durante il convegno promosso da AssoFloro, a raccogliere il testimone è stato il vicepresidente regionale di Coldiretti Fabrizio Tesi La partecipazione a un evento di rilievo internazionale come Myplant & Garden conferma la vitalità e la competitività delle imprese locali anche in contesti di mercato sempre più dinamici e innovativi. Durante la fiera, le aziende hanno presentato le proprie produzioni e incontrato operatori del settore, buyer e professionisti, rafforzando relazioni commerciali e aprendo nuove prospettive di sviluppo. La fiera è stata l'occasione tra l'altro per annunciare che la Toscana ospiterà il quarto congresso nazionale del fiore.
Argomenti discussi: FLOROVIVAISMO: TOSCANA CAPITALE DEI FIORI, OSPITERA’ CONGRESSO NAZIONALE NEL 2026 - Coldiretti; CASA TOSCANA A MILANO-CORTINA 2026: CULTURA E BENESSERE NEL CUORE DELLE OLIMPIADI; Cinque mostre nel 2026 per il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato; primanteprima e buywine 2026: riflettori sulle eccellenze toscane tra sostenibilità e nuovi mercati - Aise.it.
