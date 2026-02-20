La Toscana ospiterà il quarto congresso nazionale del fiore, un evento che riunirà i principali operatori del settore floreale. La decisione arriva dopo il successo delle ultime edizioni e punta a valorizzare le coltivazioni locali. Durante il congresso, si discuteranno nuove tecniche di coltivazione e strategie di mercato. Tra i partecipanti ci saranno anche aziende come Triangolo Verde di Gianni Pisciotta e Vivai Becattini Carlo Società Agricola, che hanno già confermato la loro presenza. L’evento si terrà nel cuore della regione, attirando professionisti da tutta Italia.

L’investitura ufficiale è avvenuta durante il convegno promosso da AssoFloro, a raccogliere il testimone è stato il vicepresidente regionale di Coldiretti Fabrizio Tesi La partecipazione a un evento di rilievo internazionale come Myplant & Garden conferma la vitalità e la competitività delle imprese locali anche in contesti di mercato sempre più dinamici e innovativi. Durante la fiera, le aziende hanno presentato le proprie produzioni e incontrato operatori del settore, buyer e professionisti, rafforzando relazioni commerciali e aprendo nuove prospettive di sviluppo. La fiera è stata l’occasione tra l’altro per annunciare che la Toscana ospiterà il quarto congresso nazionale del fiore.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Successo al Centro Alti Studi della Difesa per il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari

Leggi anche: Assoenologi, Di Meo: «Il Congresso nazionale del 2028 sarà in Campania»

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.