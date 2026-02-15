Eileen Gu ti amo sposami | Livigno ‘pazza’ per la stella del freestyle alle Olimpiadi

A Livigno, Eileen Gu ha fatto scalpore annunciando il suo amore e chiedendo di sposarla, dopo aver vinto due medaglie alle Olimpiadi. La campionessa di freestyle, che si trova in città per un evento, ha attirato l’attenzione di molti passanti con un gesto spontaneo e deciso. Le persone del posto si fermano a parlare con entusiasmo di questa richiesta inaspettata, che ha riempito le strade di curiosità e sorrisi.

(Adnkronos) – Per le strade di Livigno, da qualche giorno, c'è solo una regina. E capita spesso di imbattersi nel suo nome e nel suo volto, magari di cartone. Eileen Gu, star dello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha stregato la località tra esibizioni mozzafiato e uno stile fuori dal comune. Ha 22.