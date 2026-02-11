Blitz anticamorra Caserta vasta operazione dei carabinieri | arresti e sequestri

I carabinieri di Caserta hanno fatto un grande colpo contro la camorra. Durante un’operazione, hanno arrestato diversi sospetti e sequestrato armi e droga. Le forze dell’ordine sono entrate in azione in diverse zone della città e hanno messo fine a un’attività criminale che operava nel territorio. Gli investigatori continuano le indagini per capire meglio le ramificazioni del sodalizio camorristico.

Vasta operazione anticamorra dei carabinieri a Caserta; eseguite misure cautelari nei confronti di un sodalizio camorristico. Questa mattina a Caserta i carabinieri hanno messo a segno un'ampia operazione contro un gruppo criminale. Blitz anticamorra tra Caserta e provincia: 17 arresti Nella mattinata del 22 gennaio 2026, tra Caserta e provincia, è stato condotto un importante blitz anticamorra. Il giorno 4 febbraio, all'alba, è avvenuto un blitz anticamorra nel quartiere Scampia che ha portato 15 arresti. La Squadra Mobile di Napoli e i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli-Stella hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia.

