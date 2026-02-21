Infortunio arbitro Denis Quarta durante Virtus Bologna-Derthona Basket

L’arbitro Denis Quarta si è infortunato durante la semifinale Virtus Bologna-Derthona Basket, a causa di una caduta in campo. L’incidente ha fermato il gioco per alcuni minuti e ha richiesto interventi medici sul posto. Quarta è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli, mentre i giocatori hanno ripreso il ritmo della partita. La sua assenza ha influenzato le decisioni degli arbitri nelle fasi successive.

Un momento cruciale si è verificato durante la semifinale del Frecciarossa Final Eight 2026, incidendo sull'andamento della gara e sulle decisioni della panchina. La situazione ha ruotato attorno a un infortunio che ha coinvolto uno dei protagonisti, con riflessi sulle prospettive immediate della contesa. Nel secondo quarto, Denis Quarta ha accusato un problema al polpaccio, ed è stato prontamente assistito dal personale medico a bordo campo. È stata applicata una fasciatura alla gamba e il giocatore è tornato sul parquet. Nonostante il tentativo di rientro, è stato necessario alzare la bandiera bianca e Quarta non ha potuto proseguire la partita, con la gara che ha proseguito senza di lui.