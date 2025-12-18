Juve Cesena Primavera 0-2 LIVE | squadre a riposo dopo la prima frazione bianconeri sotto di due all’intervallo

Segui in tempo reale la sfida tra Juve Primavera e Cesena, con le squadre a riposo dopo la prima frazione. I bianconeri si trovano sotto di due gol all’intervallo, in una partita valida per la 16ª giornata del campionato 2025/26. Restate con noi per aggiornamenti, analisi e tutte le emozioni di questa sfida.

Juve Cesena Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cesena a Vinovo nella 16ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi. Juve Cesena Primavera 0-2: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO – Si chiude qui la prima frazione, Juve sotto a Vinovo 44? Raddoppia il Cesena – Domeniconi trova la zampata vincente per battere ancora Nava, bianconeri sotto di due ora a Vinovo a una manciata di secondi dall’intervallo 36? Ci prova Finocchiaro – Conclusione masticata da ottima posizione, occasione ghiotta non sfruttata 31? Gol del Cesena – Rossetti riesce a risolvere la mischia in area di rigore e a portare avanti i suoi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

