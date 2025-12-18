Juve Cesena Primavera 0-2 LIVE | squadre a riposo dopo la prima frazione bianconeri sotto di due all’intervallo

Segui in tempo reale la sfida tra Juve Primavera e Cesena, con le squadre a riposo dopo la prima frazione. I bianconeri si trovano sotto di due gol all’intervallo, in una partita valida per la 16ª giornata del campionato 2025/26. Restate con noi per aggiornamenti, analisi e tutte le emozioni di questa sfida.

© Juventusnews24.com - Juve Cesena Primavera 0-2 LIVE: squadre a riposo dopo la prima frazione, bianconeri sotto di due all’intervallo Juve Cesena Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cesena a Vinovo nella 16ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi. Juve Cesena Primavera 0-2: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO – Si chiude qui la prima frazione, Juve sotto a Vinovo 44? Raddoppia il Cesena – Domeniconi trova la zampata vincente per battere ancora Nava, bianconeri sotto di due ora a Vinovo a una manciata di secondi dall’intervallo 36? Ci prova Finocchiaro – Conclusione masticata da ottima posizione, occasione ghiotta non sfruttata 31? Gol del Cesena – Rossetti riesce a risolvere la mischia in area di rigore e a portare avanti i suoi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Verona Juve Primavera 1-1 LIVE: squadre a riposo dopo la prima frazione, tutto in parità Leggi anche: Bodo Glimt Juve Primavera Youth League 0-2 LIVE: squadre a riposo dopo la prima frazione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Fiorentina ferma la Juve, Roma e Sassuolo si annullano: equilibrio assoluto in Primavera 1; Primavera | Turno infrasettimanale in casa della Juventus; Primavera a Torino contro la Juventus; La Primavera Women batte la Juventus capolista 1-0 -. DIRETTA/ Juventus Cesena Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (18 dicembre 2025) - Diretta Juventus Cesena Primavera streaming video tv, oggi 18 dicembre 2025: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net

Juve-Cesena: orario, diretta e dove vedere in tv e in streaming la Primavera in tempo reale - La sfida tra Juventus Primavera e Cesena, in programma giovedì 18 dicembre a partire dalle ore 14:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com

La Juventus: "Gara casalinga in campionato per la Primavera" - La Juventus, tramite il proprio account "X", ricorda ai tifosi bianconeri l'appuntamento con il match di campionato, valido per la 16 esima giornata, che la Primavera giocherà ... tuttojuve.com

Serie B, la rinascita dell'ex Juve Frabotta fa volare il Cesena: adesso sognare è lecito - facebook.com facebook

Orario #JuveCesena #Primavera UFFICIALE Quando si gioca il match x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.