Fiorentina Juve Primavera 2-0 LIVE | squadre a riposo dopo la prima frazione bianconeri sotto di due

La partita tra Fiorentina e Juventus Primavera si è conclusa con un risultato di 2-0 a favore dei toscani, al termine della prima frazione di gioco. Le squadre sono ora a riposo, in attesa della ripresa. Segui le ultime novità, aggiornamenti e dettagli sul match, valido per la 19ª giornata del campionato 2025/26.

Fiorentina Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affrontato la Fiorentina in trasferta nella 19ª giornata di campionato. Bianconeri reduci dal successo in Coppa Italia col Frosinone ma dal pareggio in campionato col Parma. Fiorentina Juve Primavera 2-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO – Si conclude senza recupero questa prima frazione 44? Raddoppia la viola – Van Aarle devia involontariamente nella propria porta il traversone di Mazzeo, Fiorentina avanti di due 40? Ammonito Atzeni – Primo cartellino giallo del match all’indirizzo del viola 37? Tiro Tiozzo – Bella girata fuori di poco, Juve ora più pericolosa 34? Occasionissima Juve – Bel cross di Tiozzo per Pugno che però non trova la deviazione vincente sotto porta 28? Juve in balia dell’avversario – Non riesce a reagire la squadra di Padoin, che dopo il gol si è un po’ spenta lasciando l’iniziativa alla Fiorentina 20? Tiro Braschi – Ancora pericolosa la Fiorentina con il suo numero nove, palla sul fondo 15? Gol della Fiorentina – Sugli sviluppi di calcio d’angolo Sadotti porta avanti i suoi con un diagonale preciso da dentro l’area di rigore 14? Conclusioe Balbo – Il tiro del numero 14 viene deviato: calcio d’angolo per la Fiorentina 9? Verde provvidenziale – Gran chiusura difensiva su Braschi, si salva la Juventus 6? Tiro Tiozzo – Bell’azione da parte della Juve con Tiozzo che conclude in maniera però scordinata verso la porta difesa da Leonardelli 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida al Viola Park! Migliore in campo Juve Primavera: Pugno PAGELLE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fiorentina Juve Primavera 2-0 LIVE: squadre a riposo dopo la prima frazione, bianconeri sotto di due Leggi anche: Juve Cesena Primavera 0-2 LIVE: squadre a riposo dopo la prima frazione, bianconeri sotto di due all’intervallo Leggi anche: Verona Juve Primavera 1-1 LIVE: squadre a riposo dopo la prima frazione, tutto in parità La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. U20 | Dove vedere Fiorentina-Juventus; Primavera 1 | Lazio-Fiorentina 2-2, il tabellino; Juventus-Sassuolo e Milan-Inter aprono il 2026: sfide chiave per la vetta della Primavera 1; Juve U20, vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera. Fiorentina-Juventus Under20 1-0, Sadotti porta i Viola in vantaggio - Pallone che sfiora il palo alla destra di Huli 15' - tuttojuve.com

