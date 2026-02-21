Torino di Sangro la Lega | Branchi di lupi nelle campagne servono monitoraggio e risarcimenti rapidi

A Torino di Sangro, i ripetuti attacchi ai greggi di pecore hanno spinto la Lega a chiedere interventi immediati. La presenza di branchi di lupi nelle campagne ha causato danni ingenti agli allevatori, che chiedono un monitoraggio più efficace e risarcimenti veloci. Gli agricoltori denunciano che i loro animali vengono azzannati di notte, compromettendo la loro attività. La situazione resta critica e richiede risposte concrete.

A intervenire è il coordinamento cittadino della Lega, guidato da Orazio Polidoro, che chiede un monitoraggio urgente della situazione Preoccupazione a Torino di Sangro per i ripetuti attacchi ai danni di allevamenti ovini nelle campagne del territorio comunale e nelle aree limitrofe. A intervenire è il coordinamento cittadino della Lega, guidato da Orazio Polidoro, che chiede un monitoraggio urgente della situazione. «Esprimiamo forte preoccupazione per i ripetuti attacchi da parte di branchi di lupi nelle campagne attorno a Torino di Sangro e zone limitrofe. L'ultimo episodio, avvenuto due notti fa, ha visto diversi capi ovini sbranati», si legge nella nota.