Avvistati due lupi nelle campagne di Sannicandro | Aggredito un cane di piccola taglia

Due lupi sono stati segnalati nelle campagne di Sannicandro, in provincia di Bari. La comunicazione è stata diffusa dal Comune tramite i canali social, evidenziando l’avvistamento e l’episodio di un cane di piccola taglia aggredito. La presenza di questi animali selvatici nel territorio rurale richiede attenzione e informazione per la sicurezza di persone e animali domestici.

Due lupi sono stati avvistati nelle campagne di Sannicandro, in provincia di Bari. La segnalazione arriva dal Comune attraverso un post sui social. L'avvistamento è avvenuto in zona contrada San Giovanni. Aggredito un cane di piccola tagliaUno degli animali, spiegano dal Municipio, "ha aggredito.

