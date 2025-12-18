Pippo Polidoro nominato coordinatore dell' Udc per Torino di Sangro e l’area del Basso Sangro

L’Udc rafforza la propria presenza nel Basso Sangro con la nomina di Pippo Polidoro a coordinatore per Torino di Sangro e l’area circostante. La scelta del segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio segna un passo importante nella riorganizzazione del partito in Abruzzo, puntando su figure di rilievo locale per sostenere e sviluppare il territorio.

Prosegue la riorganizzazione dell'Udc in Abruzzo. Il segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio ha nominato Pippo Polidoro, assessore del Comune di Torino di Sangro, coordinatore del partito per il Comune di Torino di Sangro e per l'area del Basso Sangro."Abbiamo scelto un amministratore.

