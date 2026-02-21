Neonato cade da braccia madre è grave

Un neonato di 5 mesi è in condizioni critiche dopo essere caduto dalla braccia della madre, che ha avuto un malore improvviso. L’incidente è avvenuto in una casa a Pessione, vicino a Chieri, mentre la madre cercava di cambiarlo. Il piccolo ha sbattuto la testa contro il pavimento e ora si trova in ospedale. La famiglia è sotto shock e gli inquirenti hanno avviato le verifiche sull’accaduto. La situazione resta sotto osservazione.

