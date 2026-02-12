Mantova | Pullman con studenti si ribalta in fossato sulla Padana Inferiore tre feriti lievi Indagini in corso

Un autobus di linea si è ribaltato in un fossato sulla statale Padana Inferiore a San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova. A bordo c’erano 27 studenti dell’Itis, e tre di loro sono rimasti leggermente feriti. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Bus di Studenti Finisce nel Fossato nel Mantovano: Tre Feriti, Indagini in Corso. Un pullman di linea della società Apam, che trasportava 27 studenti dell’Itis di Mantova, è uscito di strada e si è ribaltato in un fossato lungo la statale Padana Inferiore a San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova, questo pomeriggio, 12 febbraio 2026. Nell’incidente sono rimasti feriti l’autista, un uomo di 59 anni, e due studenti, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 15, tutti residenti a Roverbella. Le loro condizioni non destano preoccupazioni per la vita e sono stati trasportati all’ospedale civile di Mantova in codice giallo.🔗 Leggi su Ameve.eu

