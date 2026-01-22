Scontri nella notte a Roma prima di Roma-Stoccarda | feriti lievi e indagini in corso

Nella notte a Roma, nel centro della città, si sono verificati alcuni scontri legati all’evento sportivo Roma-Stoccarda. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a feriti lievi e avviato le indagini necessarie. Gli episodi, avvenuti prima della partita, sono sotto esame per comprendere le cause e prevenire ulteriori incidenti.

Roma, questa notte, nel centro della Capitale, alla vigilia di Roma-Stoccarda, per motivi di ordine pubblico. A poche ore dal calcio d'inizio della sfida di Europa League, la città ha vissuto momenti di tensione: circa un migliaio di tifosi tedeschi ha dato vita a un corteo notturno, prima che si verificassero contatti diretti con gruppi di ultras giallorossi nei pressi di un pub. Secondo le ricostruzioni, una parte dei sostenitori dello Stoccarda si è fermata in un locale del centro. Poco dopo, circa un centinaio di ultras della Roma avrebbe raggiunto l'area, facendo degenerare la situazione. Ne sono seguiti momenti di caos, con lanci di oggetti e persone costrette a rifugiarsi all'interno del pub.

