Topicida a portata di mano e tragedia sfiorata all' asilo nido | adesso scoppia la polemica

Un episodio di grave pericolo si è verificato all'asilo nido di Cederna, a Monza, quando un bambino ha afferrato un oggetto tagliente da una mensola. La scena si è conclusa con il rapido intervento delle insegnanti, che hanno evitato conseguenze più gravi. Per fortuna, nessuno si è fatto male seriamente, ma la vicenda ha acceso un acceso dibattito sulla sicurezza nelle strutture per l'infanzia. La vicenda resta sotto osservazione.

A salire sulle barricate è Mirko Damasco, presidente dell'associazione Salvagente da anni impegnata in città (e in tutta Italia) a informare e formare sulla cultura del primo soccorso e sulla prevenzione degli incidenti Solo grazie al tempestivo intervento delle insegnanti si è sfiorata la tragedia. Fortunatamente i 15 bambini dell’asilo nido di Cederna, a Monza, stanno bene. Portati subito al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo e sottoposti agli esami e alla profilassi del caso non hanno avuto conseguenze. Ma la vicenda avvenuta lo scorso 13 febbraio ha sollevato non poche preoccupazioni tra i genitori dei bambini che frequentano le scuole comunali dove, nei cortili e nei giardini, sono presenti quelle cassette con il topicida con il quale sono entrati in contatto i bambini del nido di Cederna.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ex Asilo di Tuoro, scoppia la polemica politica. "Salvare l’immobile"L’ex Asilo di Tuoro è al centro di una discussione politica dopo che il gruppo di minoranza “Impegno Comune Tuoro” ha accusato l’amministrazione di voler regalare l’edificio ai Carabinieri Forestali.

Scoppia il caso dell'asilo nido Fantasia. La Uil Fpl contro l'esternalizzazioneLa Uil Fpl di Frosinone si oppone all’idea dell’amministrazione comunale di affidare l’asilo nido

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.