Ex Asilo di Tuoro scoppia la polemica politica Salvare l’immobile

L’ex Asilo di Tuoro è al centro di una discussione politica dopo che il gruppo di minoranza “Impegno Comune Tuoro” ha accusato l’amministrazione di voler regalare l’edificio ai Carabinieri Forestali. La questione è diventata pubblica quando si è scoperto che il Comune avrebbe pianificato di cedere l’immobile senza costi. Questa proposta ha acceso le proteste dei cittadini e dei consiglieri di opposizione, che temono uno spreco di risorse pubbliche e una perdita di patrimonio. La discussione prosegue tra le parti coinvolte.

TUORO SUL TRASIMENO – Il futuro dell'ex Asilo di via Ritorta 8 accende la polemica politica. Secondo il gruppo di minoranza " Impegno Comune Tuoro ", l'amministrazione comunale vorrebbe cedere gratuitamente l'immobile ai Carabinieri Forestali. Secondo i documenti ufficiali analizzati dall'opposizione, la Giunta avrebbe già stanziato 5.100 euro per una consulenza legale finalizzata al cambio di destinazione d'uso e pianificato l'accensione di un mutuo da 110.000 euro nel 2026 per i lavori. La critica sollevata riguarda la perdita di uno spazio storico che per quarant'anni ha ospitato servizi essenziali, scuole e associazioni, che verrebbe sottratto alla comunità per diventare zona militare.