Caos in Rai sulla striscia di Cerno | per il programma arriva l'ipotesi slittamento dopo il Tg2
La Rai sta affrontando disagi sulla programmazione di Cerno, che potrebbe essere spostato dopo il Tg2. La causa è il malcontento tra i giornalisti, che temono ripercussioni sulla qualità delle notizie. I dirigenti stanno valutando un cambio di collocazione, temendo che il nuovo spazio perda incisività. La decisione finale dipenderà dalle prossime riunioni di redazione e dalle pressioni interne. La situazione resta tesa e ancora in fase di definizione.
Non c'è pace per il nuovo spazio informativo affidato al direttore del Giornale. Dopo le proteste dei giornalisti e la minaccia di un ammutinamento, i vertici Rai ipotizzano uno slittamento: il programma non sarà più il "volano" del telegiornale ma andrà in coda.🔗 Leggi su Fanpage.it
Caos Rai, stato di agitazione al Tg2 contro l’arrivo di Cerno. Intanto TeleMeloni premia Sottile, verso il prolungamento di “Far West”Il Tg2 si ferma in segno di protesta contro l’arrivo di Tommaso Cerno, scelto per condurre una nuova edizione del notiziario.
DUE DI PICCHE SU RAI2: LA STRISCIA DI CERNO TRASLOCA DOPO LA RIVOLTA DEL TG2Tommaso Cerno ha creato e condotto “Due di Picche”, una nuova striscia quotidiana che andrà in onda su Rai2.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi Invernali, caos Rai: bufera su Petrecca e Commissione di Vigilanza bloccata; Caos Rai, stato di agitazione al Tg2 contro l'arrivo di Cerno. Intanto TeleMeloni premia Sottile, verso il prolungamento di Far West; Canale 5 batte Rai1: caos Olimpiadi e sorpresa Sanremo 2026; Rai Sport, Petrecca rimette il mandato, il vice Lollobrigida direttore ad interim.
Caos in Rai, Petrecca si dimette e Giorgia Meloni va a Sanremo: scoppia la polemicaGiorgia Meloni e Paolo Petrecca stanno facendo discutere per due decisioni che riguardano la tv di Stato: ecco di cosa si tratta. donnapop.it
Caos Rai, stato di agitazione al Tg2 contro l’arrivo di Cerno. Intanto TeleMeloni premia Sottile, verso il prolungamento di Far WestAnche il melonianissimo Tg2 in campo contro la striscia di Cerno. Intanto va in scena lo scontro Ranucci-sindacati ... lanotiziagiornale.it
“Non dobbiamo dimostrare nulla!”. Ezio Greggio furioso, mai visto così: caos a Striscia - facebook.com facebook
STASERA A STRISCIA Il caso Baglioni sbarca a #Sanremo2026 e anche #CarloConti dice la sua. Supermix di poeti nella canzone “Tutto il calcio minuto per minuto”. Da Calvino a Garcia Lorca, da Pasolini a Luzi tutte le somiglianze #Striscialanotizia #Cl x.com