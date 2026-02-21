Caos in Rai sulla striscia di Cerno | per il programma arriva l'ipotesi slittamento dopo il Tg2

La Rai sta affrontando disagi sulla programmazione di Cerno, che potrebbe essere spostato dopo il Tg2. La causa è il malcontento tra i giornalisti, che temono ripercussioni sulla qualità delle notizie. I dirigenti stanno valutando un cambio di collocazione, temendo che il nuovo spazio perda incisività. La decisione finale dipenderà dalle prossime riunioni di redazione e dalle pressioni interne. La situazione resta tesa e ancora in fase di definizione.