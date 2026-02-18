Christophe Laporte trionfa nella volata di Pizarra alla Vuelta a Andalucia 2026 Buratti si piazza in top 10

Christophe Laporte ha vinto la prima tappa della Vuelta a Andalucia 2026 a Pizarra, dopo aver superato gli avversari in un finale di sprint. La gara si è conclusa con un attacco deciso negli ultimi metri, che ha permesso al francese di conquistare il traguardo. Tra i protagonisti, anche Buratti, che si è piazzato tra i primi dieci, dimostrando una buona forma. La corsa continua con l’obiettivo di scoprire chi dominerà questa prima importante gara stagionale. La prossima tappa è prevista per domani.

La stagione ciclistica si apre con un emozionante sprint di Christophe Laporte, corridore francese del Team Visma Lease a Bike, che si impone con una progressione irresistibile, dimostrando grande determinazione e controllo durante l'ultima fase della gara. La prima frazione della settantaduesima edizione della Vuelta a Andalucia si disputa lungo un percorso di 150,1 chilometri tra Benahavís e Pizarra, offrendo uno scenario ideale per azioni di squadra e strategie di attacco. La vittoria in volata sottolinea l'importanza della preparazione fisica e della tattica, elementi fondamentali per scombinare le previsioni e conquistare il successo.