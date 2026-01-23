Cimitero di San Lorenzo in Monte affidati i lavori di manutenzione | cantieri in primavera

Sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria al Cimitero di San Lorenzo in Monte, affidati alla società comunale Anthea. La procedura di gara è stata finalizzata e i cantieri sono previsti per la primavera, con l’obiettivo di preservare e migliorare le condizioni del sito. Gli interventi puntano a garantire una gestione più efficiente e sostenibile della struttura, rispettando le esigenze della comunità.

In questi giorni sono stati definiti gli atti per l'affidamento alla società comunale Anthea, con il ruolo di stazione appaltante, per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria al Cimitero di San Lorenzo in Monte. L'operazione, del valore complessivo di 100 mila euro, era stata.

