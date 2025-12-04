Scoperto e smantellato un nuovo accampamento accanto al cimitero di San Cataldo

Nei giorni scorsi, agenti della Polizia Locale hanno effettuato un intervento di sgombero nell’area adiacente al cimitero di San Cataldo, sul lato dell’ingresso sud. Si tratta dell'area adiacente alla cosiddetta Diagonale, caratterizzata da una densa boscaglia, che già negli scorsi anni era stata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

