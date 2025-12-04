Scoperto e smantellato un nuovo accampamento accanto al cimitero di San Cataldo
Nei giorni scorsi, agenti della Polizia Locale hanno effettuato un intervento di sgombero nell’area adiacente al cimitero di San Cataldo, sul lato dell’ingresso sud. Si tratta dell'area adiacente alla cosiddetta Diagonale, caratterizzata da una densa boscaglia, che già negli scorsi anni era stata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Valle Sabbia, scoperto un sofisticato sistema di uccellagione: maxi sequestro dei Carabinieri Forestali Maxi operazione dei Carabinieri Forestali a Valle Sabbia: smantellato un sistema di uccellagione con reti, trappole e richiami acustici illegali. Liberati 20 u - facebook.com Vai su Facebook
Modena: accampamento abusivo a San Cataldo smantellato da Polizia Locale ed Hera - Un accampamento abusivo, scoperto dall'alto, dall'obiettivo del drone, e anche grazie alla vegetazione senza foglie che ha permesso di osservare, all'interno dell'area, a poca distanza dall'ingresso m ... Lo riporta lapressa.it
Ventimiglia, nuovo accampamento di migranti smantellato alle Gianchette - Ventimiglia – Con l’ausilio di vecchi materassi, cartoni, coperte di recupero si è ricostituito nella notte un accampamento di migranti alle Gianchette. Secondo ilsecoloxix.it