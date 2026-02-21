Tirolo | Valanga 3 morti e 2 feriti gravi Allarme crescente | 7

Una valanga a St. Anton, in Tirolo, ha causato la morte di tre persone e ferito gravemente altre due. La massa di neve si è staccata improvvisamente, coinvolgendo numerosi sciatori sulle piste affollate. Le squadre di soccorso lavorano senza sosta per trovare eventuali dispersi e prestare assistenza ai feriti. Le autorità hanno elevato il livello di allerta, mentre i turisti sono stati evacuati dall’area interessata. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

La tragedia a St. Anton, in Tirolo, si fa sempre più pesante. Il bilancio delle vittime della valanga che ha colpito la località sciistica è salito a tre. La notizia, giunta nella giornata di oggi, 21 febbraio 2026, conferma le più gravi preoccupazioni dopo le prime operazioni di soccorso e i tentativi di rianimazione sul posto. L'incidente, avvenuto ieri, ha coinvolto un gruppo di sciatori, gettando nello sconforto la comunità locale e sollevando interrogativi sulla sicurezza sulle piste. La situazione è particolarmente critica, come emerge dalle informazioni disponibili. La terza vittima, inizialmente soccorsa e portata in ospedale, è deceduta nella notte a causa delle lesioni riportate. Sale a tre morti il bilancio della valanga di ieri a St. Anton in Tirolo. La terza persona che era stata rianimata sul posto non ce l'ha fatta ed è deceduta nella notte in ospedale. Altri due sciatori sono sotto osservazione medica.