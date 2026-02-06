Valanga a Madesimo | due escursionisti feriti uno in gravi condizioni

Venerdì mattina, nella zona della Crocetta del Cardine sopra la diga di Montespluga, due escursionisti sono stati travolti da una valanga. Uno di loro è rimasto ferito in modo grave, l’altro ha riportato ferite meno gravi. I soccorritori sono intervenuti subito, ma la zona difficile ha complicato le operazioni di salvataggio.

Venerdì mattina, nella zona della Crocetta del Cardine sopra la diga di Montespluga, due scialpinisti sono stati sorpresi da una valanga che si è staccata da un pendio ripido. L'allarme è scattato intorno alle 11 e ha subito fatto partire l'intervento delle squadre del Soccorso Alpino di Madesimo.

