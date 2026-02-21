Valanga in Austria | 3 morti 2 feriti gravi a St Anton Soccorso
Una valanga si è staccata questa mattina a St. Anton am Arlberg, in Austria, provocando tre morti e due feriti gravi. L’evento si è verificato mentre gli appassionati di sci erano sulle piste, sorprendendoli improvvisamente. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, recuperando le vittime e portando in salvo chi era rimasto sepolto. La zona è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di sicurezza. La tragedia ha scosso la comunità locale.
Una valanga si è staccata oggi, 21 febbraio 2026, a St. Anton am Arlberg, in Austria, causando la morte di tre persone e ferendo altre due. Le operazioni di soccorso, complesse e delicate, hanno l’impiego di numerosi soccorritori, mezzi di emergenza e diversi elicotteri per raggiungere la zona colpita e prestare assistenza alle vittime. La località alpina, rinomata meta turistica invernale, è stata teatro di una tragedia che ha gettato nello sgomento la comunità locale e i visitatori. L’evento si è verificato in mattinata, attirando immediatamente l’attenzione delle autorità e dei servizi di emergenza austriaci.🔗 Leggi su Ameve.eu
