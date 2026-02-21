Tiberi sotto assedio | Del Toro attacca nella tappa live degli Emirati Arabi
Tiberi si trova nel mirino durante la sesta tappa dell’UAE Tour 2026, dopo un attacco deciso di Del Toro nella frazione di 167,7 chilometri che parte da Al Ain. La corsa si intensifica mentre i ciclisti affrontano salite e discese, con il tentativo di guadagnare posizioni in classifica. La gara si svolge in un contesto di grande tensione, con molti atleti pronti a sfruttare ogni occasione. La battaglia per la vittoria continua a mostrarsi aperta.
La sesta tappa dell’UAE Tour 2026 presenta una sfida cruciale per la classifica generale: una frazione di 167,7 chilometri che parte dall’area del Al Ain Museum e si chiude sull’insidiosa salita di Jebel Hafeet. Il tracciato alterna tratti pianeggianti a una salita finale estremamente impegnativa, capace di determinare spartiacque tra i principali pretendenti. L’esito della giornata influenzerà in modo rilevante la graduatoria prima della tappa conclusiva, completamente pianeggiante. La frazione si sviluppa su una quota interamente pianeggiante fino all’ingresso della parte decisiva, che si sviluppa lungo dieci chilometri di salita con pendenza media attestata intorno all’8,5% e punte che superano 11%.🔗 Leggi su Mondosport24.com
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro vince in volata. Tiberi sul podioIsaac Del Toro ha ottenuto la vittoria nella prima tappa dell’UAE Tour 2026, dopo aver scatenato una potente volata finale.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro a Hudayriyat Island. Tiberi sfida Del ToroOggi, Tiberi ha sfidato Del Toro nella cronometro di Hudayriyat Island durante la seconda tappa della UAE Tour 2026, mettendo a rischio la classifica generale.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Ancora uno sprint vincente del bujese Jonathan Milan nel giro degli Emirati Arabi. - facebook.com facebook
Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato ieri, nel corso di una conferenza stampa a Dubai, l'estensione fino al 2028 della missione #Hope, in orbita attorno a #Marte dal 2021 per studiarne l' #atmosfera su scala globale. @uaespaceagency #UAE astrospace.it/ x.com