LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Del Toro vince in volata Tiberi sul podio

Isaac Del Toro ha ottenuto la vittoria nella prima tappa dell’UAE Tour 2026, dopo aver scatenato una potente volata finale. La gara si è conclusa con un sorpasso decisivo negli ultimi metri, portando il messicano sul podio davanti a Cees Bol e Antonio Tiberi. La corsa si è svolta sotto il caldo intenso di Abu Dhabi, con i corridori che hanno dato il massimo nel tratto finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 Il messicano Isaac Del Toro, con un vero e proprio numero nel finale, vince la prima tappa dell'UAE Tour 2026 davanti all'olandese Cees Bol della Decathlon CMA CGM Team e ad Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious. 12:48 La Top 10 dell'ordine d'arrivo 1 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 2:30:56 2 BOL Cees Decathlon CMA CGM Team 0:00 3 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:00 4 MALUCELLI Matteo XDS Astana Team 0:00 5 ROMELE Alessandro XDS Astana Team 0:00 6 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 0:00 7 PICKRELL Riley Modern Adventure Pro Cycling 0:00 8 VAN EETVELT Lennert Lotto Intermarché 0:00 9 VERNON Ethan NSN Cycling Team 0:00 10 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 12:46 Seconda posizione per l'olandese Cees Bol della Decathlon CMA CGM Team. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier consolida il vantaggio sul gruppo Silvan Dillier, corridore svizzero della Alpecin-Premier Tech, mantiene il comando della tappa odierna del UAE Tour 2026, dopo aver aumentato il suo margine sul gruppo. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l'azione del fuggitivo Il gruppo del UAE Tour 2026 sta seguendo da vicino il corridore Dillier, che ieri ha tentato di allungare in fuga, ma ora il suo vantaggio si riduce a soli nove secondi. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro vince in volata. Tiberi sul podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:39 Coinvolto in una caduta nel finale Jonathan Milan. L'azzurro si tocca la spalla. 12:38 Inizia la rampa ...