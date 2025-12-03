Inter Venezia Thuram | Io sto bene Dobbiamo fare una gara seria perché sono una squadra molto difficile da affrontare Su Esposito dico una cosa…

3 dic 2025

Inter Venezia, Thuram ha parlato ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia. Le sue parole A pochi minuti dalla partita di Coppa Italia fra Inter e Venezia, Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di SportMediaset. PARTITA – «Dobbiamo fare una gara seria contro una squadra molto complicata. Io sto bene . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter Venezia, Thuram: «Io sto bene. Dobbiamo fare una gara seria perché sono una squadra molto difficile da affrontare. Su Esposito dico una cosa…»

