Inter Venezia Thuram | Io sto bene Dobbiamo fare una gara seria perché sono una squadra molto difficile da affrontare Su Esposito dico una cosa…
Inter Venezia, Thuram ha parlato ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia. Le sue parole A pochi minuti dalla partita di Coppa Italia fra Inter e Venezia, Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di SportMediaset. PARTITA – «Dobbiamo fare una gara seria contro una squadra molto complicata. Io sto bene . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Coppa Italia. Il Napoli vola ai quarti, Cagliari battuto ai rigori 10 a 9 Atalanta-Genoa 4-0: la Dea cala il poker e va ai quarti contro la Juve. Alle 21 Inter-Venezia Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atal - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Venezia, dove vederla in tv (in chiaro). Chivu fa turnover - L'incrocio pericoloso ai quarti di finale Vai su X
Inter, Thuram: "Servirà una gara seria stasera. Esposito? Felici di averlo" - Le parole dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ai microfoni di Sportmediaset nel prepartita degli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa contro. Segnala tuttomercatoweb.com
Thuram a InterTV: “In campo per dare il meglio. Se mi sento un leader? Nell’Inter…” - L'Inter riceve il Venezia al Meazza per il suo esordio negli ottavi di Coppa Italia, la vincente sfiderà Roma o Torino ... fcinter1908.it scrive
Inter-Venezia, le formazioni ufficiali: c'è Thuram, chance per Luis Henrique e Diouf - Alle 21:00 a San Siro si accendono le luci sugli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter e Venezia, una sfida che entrambe le squadre affronteranno. Riporta tuttomercatoweb.com
Thuram: "Bisogna fare una partita seria. Io mi sento bene, sto tornando. Esposito..." - Marcus Thuram partirà titolare nell'attacco dell'Inter che affronterà a San Siro il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia ... Segnala msn.com
LIVE, Inter-Venezia alle 21.00: rivoluzione sugli esterni, Thuram con Esposito in attacco - Gli assistenti invece saranno Preti e Ricci, il quarto ufficiale Bonacina, al VAR dell'incontro invece ci sarà Nasca. Si legge su msn.com
Thuram a SM: "L'anno scorso con loro finì 1-0, serve una gara seria. Felici di avere Esposito" - Prima dell’inizio del match contro il Venezia, Marcus Thuram arriva in postazione Sport Mediaset per la consueta presentazione dell’incontro: “Dobbiamo fare una gara seria. Si legge su msn.com