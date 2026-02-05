LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Marc Marquez migliora e passa Bagnaia Al comando il fratello Alex

Questa mattina a Sepang, i test della MotoGP sono ripresi con alcuni spunti interessanti. Marc Marquez ha migliorato il suo tempo e ha passato Bagnaia, che continua a lavorare sul passo. Il fratello di Marc, Alex Marquez, si trova attualmente in testa, mantenendo un ritmo stabile intorno all’1:57 alto. Di Giannantonio, invece, si mantiene sull’1:58, lavorando anche lui sul long run. La giornata sembra promettere battaglie serrate tra i piloti, con gli occhi puntati sui miglioramenti e sulle strategie per le pross

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.33 Alex Marquez prosegue nel suo long run sul passo dell'1:57 alto, Di Giannantonio è sull'1:58 alto. 05.30 Marc Marquez migliora in ogni settore e chiude un giro in 1:56.789, rimane in terza posizione ma si porta a 387 millesimi dal fratello Alex. A 4 da Di Giannantonio. 05.27 Qualche immagine ravvicinata di Fabio Di Giannantonio in azione a Sepang. 05.24 Come procede il lavoro per Toprak Razgatlioglu? Il campione del mondo della superbike al momento è 21° ed ultimo a 2.

