Gracie Abrams, Bon Iver ed Aaron Dessner hanno realizzato un singolo di beneficenza per onorare le vittime della violenza armata della Brown University. Il brano si intitola Sold Out ed arriva a seguito di quanto avvenuto alla Brown University di Providence, che ha provocato la morte di due studenti e nove feriti. In un post congiunto sui social dei tre artisti è stato presentato il singolo, registrato lo scorso anno a seguito a un’altra sparatoria di massa. “Abbiamo realizzato questa canzone l’anno scorso in seguito a una sparatoria in una scuola.Ce lo siamo ricordato questa settimana perché i nostri cuori erano ancora una volta spezzati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gracie Abrams e Bon Iver, la collab che non ti aspetti : arriva un brano benefico per le vittime della sparatoria alla Brown University

Leggi anche: Usa: polizia, diverse vittime in sparatoria alla Brown University

Leggi anche: La collab che non ti aspetti: Spotify e ChatGpt uniscono le forze per ottimizzare i consigli agli utenti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bon Iver Made a Song With Gracie Abrams and Aaron Dessner - Bon Iver, Gracie Abrams, and the National’s Aaron Dessner have released a new song, “Sold Out,” to benefit Everytown. msn.com