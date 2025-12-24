Gracie Abrams e Bon Iver la collab che non ti aspetti | arriva un brano benefico per le vittime della sparatoria alla Brown University
Gracie Abrams, Bon Iver ed Aaron Dessner hanno realizzato un singolo di beneficenza per onorare le vittime della violenza armata della Brown University. Il brano si intitola Sold Out ed arriva a seguito di quanto avvenuto alla Brown University di Providence, che ha provocato la morte di due studenti e nove feriti. In un post congiunto sui social dei tre artisti è stato presentato il singolo, registrato lo scorso anno a seguito a un’altra sparatoria di massa. “Abbiamo realizzato questa canzone l’anno scorso in seguito a una sparatoria in una scuola.Ce lo siamo ricordato questa settimana perché i nostri cuori erano ancora una volta spezzati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
