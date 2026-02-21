Test d’ammissione 2026 | Intesa Universitaria offre preparazione

Intesa Universitaria lancia "Intesa Test": preparazione gratuita ai test di ammissione. L'associazione studentesca Intesa Universitaria ha annunciato il ritorno di "Intesa Test", un programma di preparazione gratuito ai test di ammissione universitaria per l'anno accademico 2026. L'iniziativa, rivolta a studenti di diverse aree di studio, si svolgerà sulla piattaforma Teams dal 2 marzo al 3 aprile, con l'obiettivo di abbattere le barriere economiche e sociali che possono limitare l'accesso all'istruzione superiore. Un supporto concreto per il futuro degli studenti. Il passaggio dalle scuole superiori all'università rappresenta una sfida significativa per molti studenti.