Intesa universitaria al via il programma di preparazione ai test di ammissione

L’iniziativa, completamente gratuita, mira a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare con successo le prove di accesso ai corsi a numero programmato L'associazione studentesca Intesa Universitaria rinnova il suo impegno a supporto delle future matricole annunciando il ritorno di "Intesa Test", il rinomato programma di preparazione ai test di ammissione universitaria. L’iniziativa, completamente gratuita, mira a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare con successo le prove di accesso ai corsi a numero programmato previsti per l’anno accademico 2026.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Scienze della Formazione Primaria: preparati per tempo con il Corso di preparazione al test di ammissione. Con simulatore e mappe mentali inclusi

Leggi anche: Sud Corea, test troppo difficile: si dimette responsabile esami di ammissione all’università

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Didattica innovativa nel campo del One Health: UniPa e Istituto Superiore Majorana di Palermo presentano protocollo d’intesa; L'Unibas apre le porte alle scuole: al via Open Week 2026; Scelta del percorso universitario, al via l’edizione 2026 di Unimore Orienta.

Al via protocollo d’intesa tra Regione e Università di GenovaTra gli obiettivi principali dell’accordo ci sono l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni e di cura, il miglioramento della formazione delle figure sanitarie, la tutela e valorizzazione delle ... quotidianosanita.it

Via all’intesa per nuovo polo universitario Statale a LegnanoÈ stato firmato ieri, nella Sala degli Stemmi del palazzo comunale di Legnano, il protocollo di intesa tra la Città metropolitana di Milano, il Comune di Legnano e l’Università degli studi di Milano p ... ticinonotizie.it

Intesa Universitaria informa la comunità studentesca che, l’Ersu Palermo procederà con l’immediato pagamento della seconda rata della borsa di studio agli studenti universitari residenti a Niscemi, Comune siciliano colpito dall’evento franoso che sta prov - facebook.com facebook