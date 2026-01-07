Scienze della Formazione Primaria | preparati per tempo con il Corso di preparazione al test di ammissione Con simulatore e mappe mentali inclusi
Prepara con attenzione il test di ammissione a Scienze della Formazione Primaria grazie al nostro corso di preparazione, che include simulazioni e mappe mentali. Con l’atteso Decreto dopo la primavera, le indicazioni per il testo d’ammissione saranno definite a livello nazionale. Affronta con serenità le prove di ingresso e assicurati un vantaggio nel percorso verso la laurea magistrale in modo efficace e organizzato.
Atteso per dopo la primavera il Decreto per le indicazioni per il testo d’ammissione a SFP. Preparati per tempo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per Scienze della formazione primaria. Definizione delle modalità di prova Si tratta di 80 quesiti con quattro opzioni di risposta, tra . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
