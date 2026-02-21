Terremoto in Cilento scossa di magnitudo 4.5 a Montecorice all'1.28 di notte

Un terremoto di magnitudo 4.5 ha colpito Montecorice, in Cilento, alle 1.28 di notte. La causa è un movimento sismico improvviso che ha fatto tremare le case e svegliato i residenti. Le persone sono scese in strada preoccupate, molte hanno riferito di aver sentito un forte boato e vibrazioni intense. La scossa si è scatenata senza preavviso, lasciando dietro di sé danni e paure tra la popolazione locale.

A Montecorice, in provincia di Salerno, la terra ha tremato in piena notte. La scossa, di magnitudo 4.5, è avventure a oltre 300 km di profondità.🔗 Leggi su Fanpage.it Terremoto nell’Avellinese, scossa di magnitudo 2.0 alle 5,28 del mattinoAlle 5:28 di questa mattina, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2. Terremoto di magnitudo 4,5 in Campania nella notte Zona del CilentoUn terremoto di magnitudo 4,5 ha colpito la zona del Cilento nella notte, causando paura tra i residenti. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trema la terra nel salernitano: scossa nella notte nel Cilento; Terremoto in Campania: scossa di magnitudo 4.5 a Montecorice, nel salernitano; Terremoto nel Cilento oggi, forte scossa di magnitudo 4.5 registrata nella provincia di Salerno; Forte scossa di terremo in Cilento, con epicentro a Montecorice. Scossa di terremoto di magnitudo 4.5. Epicentro nel CilentoUna scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è registrata questa notte lungo la costa del Cilento. Il sisma è stato segnalato dall’Istituto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia all’1:28 ... infocilento.it Paura nella notte in Cilento, terremoto di magnitudo 4.5: epicentro a MontecoriceStampa Un terremoto di magnitudo 4.5 ha svegliato nella notte il Cilento. Il sisma, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificato alle 01:28 con epicentro a Case del Co ... salernonotizie.it Terremoto nel Cilento: scossa di magnitudo 4.5 vicino a Montecorice avvertita nella notte x.com Terremoto 4.5 nel Cilento: paura nella notte Scossa registrata all’1:28 lungo la costa, nessun danno segnalato Un terremoto di magnitudo 4.5 ha svegliato nella notte il Cilento. Il sisma, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificato al - facebook.com facebook