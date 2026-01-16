trema tutto scossa di terremoto fortissima magnitudo oltre 4

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio 2026, in Albania, si è verificata una forte scossa di terremoto con magnitudo 4.2. L’evento ha generato timori tra la popolazione e ha richiesto l’intervento dei sistemi di monitoraggio sismico. La situazione è sotto osservazione, mentre le autorità valutano eventuali conseguenze e misure di sicurezza.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nella mattinata di venerdì 16 gennaio 2026 in Albania, suscitando apprensione tra la popolazione e attirando l’attenzione dei centri di monitoraggio sismico. Il sisma si è verificato alle ore 11:28, con epicentro sulla terraferma albanese ( Albania Land ), secondo i primi dati diffusi dagli enti di rilevazione. La profondità stimata è di circa 15 chilometri, un valore che colloca l’evento tra i terremoti superficiali. Al momento non sono state segnalate località specifiche in cui la scossa sia stata chiaramente avvertita, né risultano comunicazioni ufficiali su danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

