Roma brutale aggressione alla stazione Termini | 57enne in fin di vita fermate quattro persone

Nella serata del 10 gennaio, nei pressi della stazione Termini a Roma, si è verificata una violenta aggressione che ha coinvolto quattro persone. Un uomo di 57 anni è stato brutalmente colpito ed è attualmente in condizioni critiche. L'episodio ha avuto luogo subito dopo il suo arrivo in treno, suscitando attenzione sulle questioni di sicurezza nell'area.

Notte di violenza estrema ieri, 10 gennaio, in tarda serata, nei pressi della stazione Termini a Roma, dove un uomo di 57 anni è stato brutalmente picchiato e ridotto in condizioni critiche. L'episodio si è verificato intorno alle 22 in via Giolitti, subito dopo che la vittima era appena scesa dal treno ed era uscita dallo scalo ferroviario. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone per motivi ancora da chiarire, senza apparente provocazione. I colpi ricevuti sono stati talmente violenti da lasciarlo in fin di vita.

