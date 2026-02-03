Bagno a Ripoli | coppia di anziani sventa truffa del finto carabiniere denunciata 44enne

Un’anziana coppia di Bagno a Ripoli ha fermato una donna di 44 anni che aveva tentato di truffarli spacciandosi per un carabiniere. La coppia ha capito subito che qualcosa non tornava e ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in breve tempo e hanno denunciato la donna. La truffa era in atto da poco, ma grazie all’intuizione degli anziani, sono riusciti a evitare di cadere nel raggiro.

Il piano è scattato con una chiamata al marito, contattato da un uomo che si è spacciato per un operatore istituzionale. Con tono allarmato gli è stato intimato di allontanarsi immediatamente da casa e di recarsi presso la caserma del comando provinciale dei carabinieri a Firenze, in Borgo Ognissanti. Una richiesta che ha insospettito l’anziano, che invece ha deciso invece di dirigersi verso la vicina caserma dei carabinieri di Bagno a Ripoli, dove ha raccontato quanto stava accadendo e, sotto la supervisione dei militari, ha mantenuto attivo il contatto telefonico con i presunti operatori, consentendo ai carabinieri di monitorare in tempo reale l’evolversi del tentativo di truffa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Bagno a Ripoli: coppia di anziani sventa truffa del finto carabiniere, denunciata 44enne Approfondimenti su Bagno a Ripoli Anziana sventa la truffa del 'finto carabiniere': San Casciano Val di pesa, arrestato 23enne Anziana sventa la truffa e blocca il finto carabiniere Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bagno a Ripoli Argomenti discussi: Coppia di anziani sventa la truffa del 'finto Carabiniere': denunciata una 44enne. Bagno a Ripoli: coppia di anziani sventa truffa del finto carabiniere, denunciata 44enneFIRENZE - Una coppia di anziani coniugi ha smascherato un tentativo di truffa aggravata nel pomeriggio del 31 gennaio 2026 a Bagno a Ripoli (Firenze), ... firenzepost.it Coppia di anziani sventa tentativo di truffa del finto carabiniere nel FiorentinoTentata truffa del finto Carabiniere a Bagno a Ripoli: una coppia di anziani e i militari sventano il raggiro. Denunciata una 44enne italiana ... gonews.it Cento operai in più sui cantieri della linea per Bagno a Ripoli sono il “regalo” che Palazzo Vecchio annuncia nel giorno del primo compleanno della Vacs della tramvia di Firenze, il prolungamento della linea 2 fino a piazza San Marco, "con numeri record" si s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.