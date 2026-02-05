Circolo Tennis Grosseto Campionesse regionali

Il Circolo Tennis Grosseto ha vinto il titolo regionale nel torneo indoor femminile 4.1. Le giocatrici grossetane hanno battuto le avversarie in finale a Castelfiorentino, portando a casa il trofeo toscano. La vittoria arriva dopo mesi di impegno, iniziato a novembre, e conferma la forza del team locale.

Il Circolo Tennis Grosseto trionfa nel Campionato regionale Indoor femminile 4.1. Le grossetane hanno portato il titolo toscano a Grosseto coronando con la vittoria un cammino iniziato lo scorso 9 novembre e concluso con il trionfo nella finale disputata a Castelfiorentino. Il team, guidato dal capitano Michela Palma, era composto da Sarah Caporali, Chiara Andreini, Sandra Vellutini, Elisa Monaci, Vanessa Tordi e Sara Meoni: un gruppo affiatato che ha saputo unire qualità, carattere e spirito di squadra. Il campionato vedeva ai nastri di partenza 24 squadre, suddivise in quattro gironi. Le prime tre classificate di ogni girone accedevano al tabellone finale a eliminazione diretta.

