Tennis Gruppo Salvi primo in tre tornei Bravi Hanau Ranieri e Veronesi

Il Gruppo Tennis Salvi prosegue il suo percorso di successi, conquistando tre nuovi titoli a livello regionale e nazionale. Grazie alla struttura moderna dello Zeta Club, gli atleti del gruppo hanno potuto migliorare le proprie performance, consolidando la loro posizione di rilievo nel panorama tennistico. Un risultato che testimonia l’efficacia del progetto sportivo e l’impegno delle giovani promesse.

Il Gruppo tennis Salvi ottiene altri tre successi in ambito regionale e nazionale, così da arrivare ad un totale di undici da quando il progetto sportivo si è spostato presso la nuovissima e funzionale struttura dello Zeta Club, che ha garantito un enorme salto di qualità in termini di servizi per tutti quegli atleti che vogliono allenarsi agonisticamente. Geremia Hanau, Maria Vittoria Ranieri ed Emma Veronesi i protagonisti di queste vittorie in ambito regionale e nazionale. Geremia, 2010 ed under 16 al primo anno con classifica federale 3.2, è riuscito ad imporsi nel terza categoria disputato presso il Circolo tennis Il Ghiandaio di Massafiscaglia, sconfiggendo in finale Paolo Albertini portacolori del Ct Reggio Emilia.

