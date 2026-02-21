Tennis all' Open Autovenezia è tempo di semifinali

Giovedì al Tc Mestre, l’Open Autovenezia ha raggiunto le semifinali dopo otto giorni di competizione. La giornata si è aperta con match avvincenti nei tabelloni maschile e femminile, con numerosi giovani talenti protagonisti. I giocatori si sfidano con determinazione, cercando di conquistare la finale. La manifestazione continua a richiamare appassionati da tutta la regione, pronti a sostenere i loro favoriti. La sfida tra i finalisti si avvicina.

Giorno otto dell’Open Autovenezia in corso al Tc Mestre, con i draw maschile e femminile che sono giunti alle semifinali, coordinati da Nicoletta Bortolozzo e Paolo Boesso. Le gare di oggi, sabato 21 febbraio, hanno inizio alle ore 14.30 con termine previsto verso le 18.30, con il seguente programma. Alle ore 14.30 il match clou del maschile, con la testa di serie n°1, il giocatore della Società Tennis Bassano Matteo Dal Zotto (2.1), opposto alla sorpresa della kermesse, Boris Sarritzu (2.4). Il giocatore milanese si è imposto per 64 62 sul 2.2 Lorenzo Favero. La seconda gara delle 14.30 sarà la testa di serie n°1 Alessia Maria Minzat (2.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

