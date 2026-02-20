Tennis all' Open Autovenezia è tempo di quarti di finale

L'Open Autovenezia al Tc Mestre entra nei quarti di finale dopo che i giocatori hanno affrontato la settima giornata di gare. La causa di questa fase avanzata è la vittoria di alcuni tennisti nei turni precedenti. Oggi, in campo, si sfidano i migliori di questa edizione, con match che promettono spettacolo. I partecipanti cercano di conquistare un posto in semifinale, mentre il pubblico segue con attenzione ogni scambio. Le sfide di oggi portano avanti la competizione che sta appassionando gli appassionati di tennis.

Non si ferma la corsa dell'altinate Riccardo Parravicini, che stasera alle 18 affronterà il giocatore pro Pietro Romeo Scomparin, testa di serie n°2 del seeding Giorno di gare numero 7 all'Open Autovenezia in corso al Tc Mestre, con i draw maschile e femminile giunti ai quarti di finale. Le gare di oggi, venerdì 20 febbraio, coordinate da Nicoletta Bortolozzo e Paolo Boesso, hanno inizio alle ore 15, con termine previsto verso le 20. Alle 15 entra in campo la testa di serie n°1, il giocatore della Società Tennis Bassano Matteo Dal Zotto (2.1) che incrocia la racchetta del mantovano 2.3 Daniele Pasini, vincente sull'argentino di stanza a Stra Alejo Vilaro.