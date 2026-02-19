Tennis giorno 6 all' Open Autovenezia

Il sesto giorno dell’Open Autovenezia è stato caratterizzato da numerosi match decisivi. La causa è il clima caldo che ha influenzato le prestazioni dei giocatori, molti dei quali hanno mostrato fatica e difficoltà nel mantenere alta la concentrazione. Al Tc Mestre, il torneo avanza con incontri serrati sia nel tabellone maschile che in quello femminile, che oggi hanno raggiunto gli ottavi di finale. Si aspettano sfide intense nelle prossime ore, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni scambio.

Due i veneziani di 2ª categoria in lizza. L'altinate Riccardo Parravicini e la dolese Iris Masetto Giorno 6 dell'Open Autovenezia, in corso al Tc Mestre con i draw maschile e femminile giunti agli ottavi di finale. Al via erano 131 i giocatori, coordinati da Nicoletta Bortolozzo e Paolo Boesso. Le gare odierne hanno inizio alle ore 14.30, con termine verso le 20. Di seguito il programma sui cinque campi coperti a disposizione. Margherita Beozzo 2.7-Maria Vittoria Franzoi 2.6; Lorenzo Favero 2.2-Francesco Salviato 2.3; Mattia Rubicondo 2.4-Andrea Pavia 2.4; Angelo Rossi 2.5-Riccardo Parravicini 2.