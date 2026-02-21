Telese riapre il Parco delle Antiche Terme Jacobelli

Il Comune di Telese ha deciso di riaprire il Parco delle Antiche Terme Jacobelli dopo un anno di lavori di recupero, causati dal deterioramento delle strutture. Le operazioni hanno portato alla messa in sicurezza e al restauro degli edifici storici, rendendo il parco accessibile ai visitatori. Questo intervento rappresenta un passo importante per preservare un patrimonio locale. La riapertura interessa principalmente famiglie e appassionati di storia e natura. La città si prepara a riaccogliere i visitatori nel nuovo spazio rinnovato.

"L'inaugurazione del Parco delle Antiche Terme Jacobelli rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra comunità. Si tratta di uno dei luoghi simbolo della storia e dell'identità cittadina, restituito finalmente alla piena fruibilità dopo un importante intervento di recupero e valorizzazione. Desideriamo ringraziare l'on. Francesco Maria Rubano per l'impegno profuso, grazie al quale Telese Terme ha potuto beneficiare del finanziamento del Ministero della Cultura, ricordato anche dal sindaco Giovanni Caporaso in occasione del taglio del nastro. Quel finanziamento è stato determinante: non solo ha consentito di recuperare e mettere in sicurezza il complesso monumentale, ma ha anche permesso di valorizzarne il grande patrimonio storico, paesaggistico e culturale.