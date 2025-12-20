Fiamma Olimpica a Telese Terme cresce l’attesa per il 27 dicembre

Tempo di lettura: 2 minuti Telese Terme si prepara a vivere un evento storico e di straordinaria importanza sportiva e culturale: il 27 dicembre 2025 la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 attraverserà il territorio comunale, nel quadro del percorso nazionale della staffetta della torcia olimpica. Il passaggio della Fiamma rappresenta un momento di grande prestigio per la nostra comunità e per l’intero Sannio, essendo Telese Terme, insieme a Benevento, l’unico Comune della provincia di Benevento ad ospitare la tappa campana della staffetta olimpica. La Fiamma Olimpica, accesa il 26 novembre 2025 a Ancient Olympia (Grecia) secondo l’antica tradizione olimpica e consegnata successivamente all’Italia, sta compiendo un lungo viaggio di oltre 12. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

